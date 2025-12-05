Европе нужен собственный план мира для Украины, - еврокомиссар Кубилюс

Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"(ЕС - ред.) должен быть независимым или, по крайней мере, быть готовым занять сильную позицию в геополитических событиях, а том числе иметь свои планы относительно того, как можно добиться мира в Украине, и обсуждать их с нашими трансатлантическими партнерами", - сказал Кубилюс.

Издание отмечает, что Европа была застигнута врасплох мирным планом США из 28 пунктов. Кроме того, европейские страны не были представлены в Кремле во время встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным. Речь о визите, который был 2 декабря.

Чиновники ЕС опасаются, что даже если нынешний новый план Трампа не сработает, через несколько месяцев появится новый. На фоне этого Кубилюс сказал следующее:

"Каждые полгода мы получаем новые планы, и я чувствую, что мы здесь ждем, какие планы поступят из Вашингтона в этом году. Планы должны поступать также из Брюсселя или Берлина", - заявил он.

Также еврокомиссар по обороне добавил, что Европе "крайне необходимо" разработать собственный план прекращения войны, чтобы обеспечить себе место за столом переговоров.

"У нас должна быть возможность обсудить два плана: один европейский, а другой, возможно, подготовленный нашими американскими друзьями. (Цель - ред.) - найти синергетические связи между этими двумя планами и достичь наилучшего результата", - резюмировал он