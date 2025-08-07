Европы не будет на переговорах по Украине? В ЕК отреагировали на слухи

Формат переговоров по завершению войны России против Украины пока не согласован. Поэтому пока неизвестно, будет ли Европа участвовать в диалоге.
Как передает РБК-Украина, об этом представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила на брифинге.
Подеста отметила, что представители ЕС находятся в постоянном контакте с украинскими чиновниками и европейскими лидерами. Переговоры и контакты "продолжаются на всех уровнях".
Она также прокомментировала слухи о возможных трехсторонних переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным без участия представителей Европы. По ее словам, еще "не было никакого решения по поводу формата".
"Формат, сроки, логистика - все это на данном этапе совершенно неясно. Все еще находится в процессе определения. Так что нужно будет посмотреть, как будут развиваться события. Сейчас говорить об этом преждевременно. Поэтому, конечно, не может быть разочарования по поводу того, что не было запрошено и не было решено", - обратила внимание представитель ЕК.
Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на собственные источники написало, что президент США Дональд Трамп хочет на следующей неделе встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
После этого американский лидер планируют встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом, как утверждают собеседники издания, Европе место за столом переговоров не выделили.
Трамп сообщил о своих планах во время переговоров с европейскими лидерами и они якобы согласились.
К слову, ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Европа хочет участвовать в переговорах по Украине уже после прекращения огня.