В Европе хотят место за столом переговоров по Украине после прекращения огня

Европа хочет присоединиться к мирным переговорам между Украиной и Россией. Но сначала нужно прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро в эфире Radio France.

Он отметил, что 10 мая произошло "историческое событие, был сделан решительный шаг к миру в Украине".

Барро отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах Украины и РФ в Стамбуле после 15 мая. Глава МИД Франции заявил, что Европа хочет присоединиться к переговорам, но после установления режима тишины.

"Этот единодушный призыв европейцев и украинцев при поддержке американцев к безусловному 30-дневному прекращению огня, начинающемуся с понедельника, побудил Владимира Путина к шагу в правильном направлении. Это хорошо, и мы готовы, начиная со следующего четверга, начать переговоры, ведущие к установлению прочного мира в Украине", - сказал он.

Но Барро подчеркнул, что для переговоров нужно прекращение огня, потому что диалог под обстрелами невозможен, как это было в 2022 году.

"Мы не ведем переговоры под бомбами или беспилотниками. Последний раз мы делали это в Стамбуле в 2022 году, это привело к провалу, и это не помешало Владимиру Путину совершить резню в Буче, которая ужаснула всю планету. Так что да - мирным переговорам, но сначала прекращение огня", - заявил министр.

По словам французского министра, если не будет прекращения огня, можно рассчитывать на то, что европейцы и американцы усилят давление на Путина.

"Мы имеем возможность ввести масштабные санкции, которые будут иметь разрушительное влияние на российскую экономику. Санкции, введенные европейцами против российской экономики в течение последних трех лет, уже стоили Владимиру Путину 400 млрд евро, или три года военного бюджета", - подчеркнул Барро.