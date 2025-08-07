Європи не буде на переговорах щодо України? У ЄК відреагували на чутки

Формат переговорів щодо завершення війни Росії проти України поки що не узгоджено. Тому наразі невідомо, чи братиме Європа участь у діалозі.
Як передає РБК-Україна, про це представник Єврокомісії Аріанна Подеста заявила на брифінгу.
Подеста зазначила, що представники ЄС перебувають у постійному контакті з українськими чиновниками та європейськими лідерами. Переговори та контакти "тривають на всіх рівнях".
Вона також прокоментувала чутки щодо можливих тристоронніх переговорів між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним без участі представників Європи. За її словами, ще "не було жодного рішення щодо формату".
"Формат, терміни, логістика - все це на даному етапі абсолютно неясно. Усе ще перебуває в процесі визначення. Тож потрібно буде подивитися, як розвиватимуться події. Зараз говорити про це передчасно. Тому, звісно, не може бути розчарування з приводу того, що не було запитано і не було вирішено", - звернула увагу представниця ЄК.
Нагадаємо, раніше видання The New York Times із посиланням на власні джерела написало, що президент США Дональд Трамп хоче наступного тижня зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після цього американський лідер планують зустріч із Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. При цьому, як стверджують співрозмовники видання, Європі місця за столом переговорів не виділили.
Трамп повідомив про свої плани під час переговорів з європейськими лідерами і вони нібито погодилися.
До речі, раніше голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що Європа хоче брати участь у переговорах щодо України вже після припинення вогню.