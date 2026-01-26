Европейцы не доверяют Трампу: 77% считают, что он не заслуживает Нобелевской премии

Большинство граждан стран Европейского Союза негативно оценивают роль Дональда Трампа в мировой политике и не считают, что он заслуживает Нобелевской премии мира.
Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией FGS Global в 23 странах ЕС, пишет Politico.
Согласно исследованию, 77% опрошенных ответили "нет" на вопрос, заслуживает ли Трамп Нобелевской премии. Лишь меньшинство респондентов поддержало такую идею.
Опрос проводился еще до последней вспышки враждебной риторики со стороны Трампа, однако уже тогда президент США воспринимался европейцами как негативный фактор.
Около двух третей респондентов заявили, что пессимистично оценивают влияние Трампа:
Исследование также показало, что Трамп остается непопулярным даже среди сторонников правых популистских партий в Европе, которых он ранее называл своими союзниками.
FGS Global опросила 11 714 взрослых в странах ЕС с 10 по 23 ноября 2025 года.
Интервью проводились онлайн, а данные были взвешены для обеспечения репрезентативности по возрасту, полу, доходу и региону. Погрешность для национальных выборок составляет ±4,4%.
В этом году президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему удалось завершить ряд затяжных войн, в частности способствовать достижению мирного соглашения между Израилем и ХАМАС в соответствии с американским планом урегулирования ситуации в Секторе Газа.
Ранее о намерении номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира сообщали в Камбодже - за его роль в улаживании конфликта с Таиландом. Подобные заявления звучали и со стороны Пакистана после урегулирования противоречий с Индией, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл награждение Трампа лишь вопросом времени.
Впрочем, Норвежский нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира венесуэльскому политику Марии Корини Мачадо. В то же время она заявила, что посвящает награду президенту США Дональду Трампу.
После этого Трамп провел разговор с Мачадо - уже после того, как его администрация раскритиковала решение Нобелевского комитета, назвав его политически мотивированным.
16 января Мачадо передала медаль Нобелевской премии Трампу, отметив его понимание ситуации в Венесуэле. Это произошло после того, как США провели операцию в Венесуэле и захватили Николаса Мадуро.
В то же время, в Нобелевском фонде отметили, что правила не предусматривают возможности передачи или отзыва премии.
Подробнее о том, как Дональд Трамп стремился получить Нобелевскую премию мира и что для этого делал, - читайте в материале РБК-Украина.