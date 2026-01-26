Європейці не довіряють Трампу: 77% вважають, що він не заслуговує на Нобелівську премію

Ставлення до Трампа в Європі

Згідно з дослідженням, 77% опитаних відповіли "ні" на запитання, чи заслуговує Трамп на Нобелівську премію. Лише меншість респондентів підтримала таку ідею.

Опитування проводилося ще до останнього спалаху ворожої риторики з боку Трампа, однак уже тоді президент США сприймався європейцями як негативний чинник.



Песимізм щодо впливу США

Близько двох третин респондентів заявили, що песимістично оцінюють вплив Трампа:

на світову економіку - 69%,

на мир і безпеку - 64%,

на ситуацію у власній країні - 64%.

Дослідження також показало, що Трамп залишається непопулярним навіть серед прихильників правих популістських партій у Європі, яких він раніше називав своїми союзниками.

Як проводилося опитування

FGS Global опитала 11 714 дорослих у країнах ЄС з 10 по 23 листопада 2025 року.

Інтерв’ю проводилися онлайн, а дані були зважені для забезпечення репрезентативності за віком, статтю, доходом і регіоном. Похибка для національних вибірок становить ±4,4%.