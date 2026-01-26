Європейці не довіряють Трампу: 77% вважають, що він не заслуговує на Нобелівську премію

Більшість громадян країн Європейського Союзу негативно оцінюють роль Дональда Трампа у світовій політиці та не вважають, що він заслуговує на Нобелівську премію миру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать результати опитування, проведеного консалтинговою компанією FGS Global у 23 країнах ЄС, пише Politico.
Згідно з дослідженням, 77% опитаних відповіли "ні" на запитання, чи заслуговує Трамп на Нобелівську премію. Лише меншість респондентів підтримала таку ідею.
Опитування проводилося ще до останнього спалаху ворожої риторики з боку Трампа, однак уже тоді президент США сприймався європейцями як негативний чинник.
Близько двох третин респондентів заявили, що песимістично оцінюють вплив Трампа:
Дослідження також показало, що Трамп залишається непопулярним навіть серед прихильників правих популістських партій у Європі, яких він раніше називав своїми союзниками.
FGS Global опитала 11 714 дорослих у країнах ЄС з 10 по 23 листопада 2025 року.
Інтерв’ю проводилися онлайн, а дані були зважені для забезпечення репрезентативності за віком, статтю, доходом і регіоном. Похибка для національних вибірок становить ±4,4%.
Цього року президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що йому вдалося завершити низку затяжних воєн, зокрема сприяти досягненню мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС відповідно до американського плану врегулювання ситуації в Секторі Газа.
Раніше про намір номінувати Трампа на Нобелівську премію миру повідомляли в Камбоджі - за його роль у залагодженні конфлікту з Таїландом. Подібні заяви лунали й з боку Пакистану після врегулювання суперечностей з Індією, а прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху називав нагородження Трампа лише питанням часу.
Втім, Норвезький нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру венесуельській політикині Марії Коріні Мачадо. Водночас вона заявила, що присвячує нагороду президентові США Дональду Трампу.
Після цього Трамп провів розмову з Мачадо - вже після того, як його адміністрація розкритикувала рішення Нобелівського комітету, назвавши його політично вмотивованим.
16 січня Мачадо передала медаль Нобелівської премії Трампу, відзначивши його розуміння ситуації у Венесуелі. Це сталось після того, як США провели операцію у Венесуелі та захопили Ніколаса Мадуро.
Водночас, у Нобелівському фонді наголосили, що правила не передбачають можливості передачі чи відкликання премії.
Детальніше про те, як Дональд Трамп прагнув отримати Нобелівську премію миру і що для цього робив, - читайте в матеріалі РБК-Україна.