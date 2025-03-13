Европейская разведка получила документ с жесткими переговорными позициями РФ, - TWP

Американская газета пишет, что редакция ознакомилась с документом, в котором "освещаются проблемы", с которыми сталкивается президент США Дональд Трамп "в достижении любого соглашения с Россией по мирному соглашению, теперь, когда Киев одобрил предложение Вашингтона по 30-дневному прекращению огня".

Также отмечается, что хотя РФ до сих пор не дала никакого сигнала о том, что она подпишет любое прекращение огня, аналитики предупредили, что Москва "все еще имеет множество способов, которыми она может оттягивать согласование даже на временную паузу в военных действиях".

Как пишет TWP, документ был подготовлен аналитическим центром, который тесно сотрудничает с Пятой службой ФСБ, за неделю до переговоров между делегациями из Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля.

Согласно документу, РФ должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами, одновременно продолжая усилия Москвы по демонтажу украинской государственности.

Подготовленный для Кремля документ, в частности, отвергает предыдущие планы Трампа по мирному соглашению в течение 100 дней как "невозможные для реализации", и указывает, что "мирное решение украинского кризиса не может произойти раньше 2026 года".

В документе также отвергается любой план отправки западных миротворцев в Украину, как предлагали некоторые лидеры европейских государств.

Кроме того, среди максималистских требований Кремля также есть настаивание на "признании суверенитета" России над оккупированными территориями Украины.

Также в документе содержится призыв к дальнейшему разделению территории Украины путем создания "буферной зоны" на северо-востоке Украины на границе с областями РФ, такими как Брянская и Белгородская, а также для создания демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи оккупированного, что потенциально повлияет на Одесскую область.

Кроме того, в подготовленном для Кремля документе говорится о необходимости "полного демонтажа" действующей власти Украины.

В документе определены пути, с помощью которых Россия могла бы усилить свою позицию на переговорах путем обострения напряженности между США, Китаем и Европейским Союзом, а также путем предложения России предоставления доступа для Штатов к полезным ископаемым, в том числе на оккупированных территориях в Украине, где якобы есть запасы редкоземельных металлов.

Как напоминает TWP, в интервью 24 февраля российский диктатор Владимир Путин сказал примерно то же самое, когда предположил, что Москва может пригласить американские компании для разработки "российских" месторождений полезных ископаемых, в том числе на оккупированных территориях в Украине.

"Это выглядело как попытка подорвать предложенное соглашение о разработке минеральных ресурсов между Украиной и Соединенными Штатами", - пишет американская газета.

В документе говорится о том, что усилия России сначала должны быть сосредоточены на нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой путем восстановления полного дипломатического персонала в посольствах обеих стран, и назначения Александра Дарчиева послом РФ в Штатах.

Также в документе предлагалось, чтобы РФ согласилась не размещать свои баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси, а США взамен согласились бы не размещать новые ракетные системы на европейском континенте.

Также предлагалось, что РФ должна прекратить поставки оружия в страны, которые считаются "недружественными" для Соединенных Штатов, а взамен США прекратили бы предоставлять Украине вооружение. Между тем в документе добавляется, что прекращение поставок российского оружия союзникам Москвы было бы "трудно реализовать".

В документе отвергаются любые потенциальные политические уступки со стороны официального Киева, такие как отказ Украины от членства в НАТО, и проведение выборов, к участию в которых должны были бы быть допущены пророссийские партии.

Кроме того, в документе также отклоняются попытки побудить Россию к мирному соглашению путем частичной отмены санкций, поскольку, по версии московских аналитиков "важность фактора санкций явно преувеличена".

Вопрос о перемирии между Украиной и РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможных первых шагах для достижения мира. Он в частности предложил ввести режим прекращения огня в воздухе и на воде.

При этом 11 марта во время встречи в Саудовской Аравии американская сторона предложила ввести режим тишины по всей территории, и Украина согласилась на это предложение.

Сейчас ожидается, как отреагирует Россия относительно прекращения огня. Ранее госсекретарь США заявил, что Штаты свяжутся с Россией по этому вопросу уже 12 марта.

После чего Трамп сообщил, что его делегация едет в Россию, где они будут говорить о 30-дневном прекращении огня с Украиной.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины.

Добавим, ранее РБК-Украина в отдельном материале писало, что в России пока осторожно высказываются относительно предложения временного перемирия, которое было согласовано на переговорах Украины и США. В то же время появляются предположения, что Путин вряд ли согласится на прекращение огня без "гарантий безопасности".