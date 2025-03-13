Європейська розвідка отримала документ з жорсткими переговорними позиціями РФ, - TWP

Американська газета пише, що редакція ознайомилася з документом, в якому "висвітлюються проблеми", з якими стикається президент США Дональд Трамп "у досягненні будь-якої угоди з Росією щодо мирної угоди, тепер, коли Київ схвалив пропозицію Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню".

Також зазначається, що хоча РФ досі не дала жодного сигналу про те, що вона підпише будь-яке припинення вогню, аналітики попередили, що Москва "все ще має безліч способів, якими вона може відтягувати погодження навіть на тимчасову паузу у військових діях".

Як пише TWP, документ був підготовлений аналітичним центром, який тісно співпрацює з П'ятою службою ФСБ, за тиждень до переговорів між делегаціями з Вашингтона та Москви в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 18 лютого.

Згідно з документом, РФ має працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами, одночасно продовжуючи зусилля Москви з демонтажу Української державності.

Підготовлений для Кремля документ, зокрема, відкидає попередні плани Трампа щодо мирної угоди протягом 100 днів як "неможливі для реалізації", та вказує, що "мирне вирішення української кризи не може відбутися раніше 2026 року".

У документі також відкидається будь-який план відправки західних миротворців в Україну, як пропонували деякі лідери європейських держав.

Крім того, серед максималістичних вимог Кремля також є наполягання на "визнанні суверенітету" Росії над окупованими територіями України.

Також у документі міститься заклик до подальшого поділу території України шляхом створення "буферної зони" на північному сході України на кордоні з областями РФ, такими як Брянська та Бєлгородська, а також для створення демілітаризованої зони на півдні України поблизу окупованого, що потенційно вплине на Одеську область.

Крім того, в підготовленому для Кремля документі йдеться про необхідність "повного демонтажу" чинної влади України.

У документі визначені шляхи, за допомогою яких Росія могла б посилити свою позицію на переговорах шляхом загострення напруженості між США, Китаєм і Європейським Союзом, а також шляхом пропозиції Росії надання доступу для Штатів до корисних копалин, у тому числі на окупованих територіях в Україні, де начебто є запаси рідкоземельних металів.

Як нагадує TWP, в інтерв'ю 24 лютого російський диктатор Володимир Путін сказав приблизно те саме, коли припустив, що Москва може запросити американські компанії для розробки "російських" родовищ корисних копалин, у тому числі на окупованих територіях в Україні.

"Це виглядало як спроба підірвати запропоновану угоду про розробку мінеральних ресурсів між Україною та Сполученими Штатами", - пише американська газета.

У документі йдеться про те, що зусилля Росії спочатку мають бути зосереджені на нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою шляхом відновлення повного дипломатичного персоналу в посольствах обох країн, та призначення Олександра Дарчієва послом РФ у Штатах.

Також у документі пропонувалося, щоб РФ погодилася не розміщувати свої балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі, а США натомість погодилися б не розміщувати нові ракетні системи на європейському континенті.

Також пропонувалося, що РФ має припинити постачання зброї до країн, які вважаються "недружніми" для Сполучених Штатів, а натомість США припинили б надавати Україні озброєння. Між тим в документі додається, що припинення поставок російської зброї союзникам Москви було б "важко реалізувати".

У документі відкидаються будь-які потенційні політичні поступки з боку офіційного Києва, такі як відмова України від членства в НАТО, і проведення виборів, до участі в яких мали б бути допущені проросійські партії.

Крім того, у документі також відхиляються спроби спонукати Росію до мирної угоди шляхом часткового скасування санкцій, оскільки, за версією московських аналітиків "важливість чинника санкцій явно перебільшена".

Питання щодо перемир'я між Україною та РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про можливі перші кроки для досягнення миру.. Він зокрема запропонував ввести режим припинення вогню в повітрі та на воді.

При цьому 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії американська сторона запропонувала ввести режим тиші по всій території, й Україна погодилася на цю пропозицію.

Зараз очікується, як відреагує Росія щодо припинення вогню. Раніше держсекретар США заявив, що Штати зв'яжуться з Росією стосовно цього питання вже 12 березня.

Після чого Трамп повідомив, що його делегація їде до Росії, де вони говоритимуть про 30-денне припинення вогню з Україною.

Крім того, Зеленський пояснив, чому Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші.

Додамо, раніше РБК-Україна в окремому матеріалі писало, що у Росії поки що обережно висловлюються стосовно пропозиції тимчасового перемир'я, яка була узгоджена на переговорах України та США. Водночас з'являються припущення, що Путін навряд погодиться на припинення вогню без "гарантій безпеки".