ua en ru
Вт, 17 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Європейська "четвірка" долучилася до переговорів між Україною та РФ у Женеві, - ЗМІ

Женева, Вівторок 17 лютого 2026 17:42
UA EN RU
Європейська "четвірка" долучилася до переговорів між Україною та РФ у Женеві, - ЗМІ Фото: Україна, Росія та США проводять переговори у Женеві (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Іван Носальський

Італія, Франція, Німеччина і Британія відправили своїх представників на третій раунд переговорів України, Росії та США в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Читайте також: Переговори в Женеві: все, що відомо про зустріч України, США та Росії

За даними видання, чиновники чотирьох країн "стежать" за третім раундом мирних переговорів.

Очікується, що протягом дня радники з нацбезпеки європейських країн братимуть участь у переговорах із делегаціями України та США.

Варто зауважити, що на перші два раунди переговорів України, Росії та США, які відбулися в Абу-Дабі, країни Європи не відправляли своїх представників.

Участь Європи в переговорах

Нагадаємо, раніше лідери європейських країн неодноразово заявляли про те, що Європа має отримати місце за столом переговорів між Україною, Росією і США.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон підкреслював, що без участі Європи в переговорному процесі "немає миру". За його словами, Європа має відновити дипломатичні контакти з РФ.

Зі свого боку прем'єр Польщі Дональд Туск звертав увагу, що європейські країни заслужили місце за столом переговорів, оскільки вони фінансують закупівлі зброї для України, а також допомагають їй грошима.

До слова, переговори між Україною, Росією і США в Женеві вже стартували. Очікується, що сторони обговорюватимуть можливість укладення "енергетичного перемир'я".

Також у Кремлі заявляли про те, що на переговорах порушуватимуть територіальне питання. Росія не відступає від своїх вимог про повний контроль над Донецькою областю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Великобританія Італія Женева Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Умєров зробив першу заяву про переговори в Женеві і показав фото
Умєров зробив першу заяву про переговори в Женеві і показав фото
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"