Европарламент призвал Украину продолжать реформы и борьбу с коррупцией

Вторник 09 сентября 2025 17:35
Европарламент призвал Украину продолжать реформы и борьбу с коррупцией Фото: Европарламент призвал Украину продолжать реформы и борьбу с коррупцией (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Депутаты Европейского парламента призвали правительство Украины продолжать внедрение реформ, связанных с будущим членством в ЕС, а также борьбу с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Резолюция, подготовленная на базе отчета комитета по иностранным делам ЕП, который проанализировал усилия Украины по вступлению в ЕС на фоне продолжающейся агрессивной войны России, была принята 418 голосами "за", 135 - "против", 41 - "воздержался".

Депутаты Европарламента подтвердили свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули, что любое мирное решение должно уважать волю украинского народа и не быть навязанным никаким другим международным актором.

Евродепутаты хотят, чтобы Украина активизировала реформы в сфере верховенства права, судебной системы и борьбы с коррупцией.

"Выражая искреннюю похвалу за чрезвычайные усилия Украины в укреплении демократических институтов, депутаты Европарламента призывают Киев поддерживать этот импульс реформ", - отметили в пресс-службе.

Отмечается важность прозрачных и основанных на заслугах процессов отбора в судебные и антикоррупционные органы и призывают Украину активизировать реформы в сфере верховенства права и государственного управления, а также меры борьбы с коррупцией, "поскольку прогресс в этих сферах имеет решающее значение не только для членства в ЕС, но и для успешной реконструкции и экономического доверия".

Парламент также призвал Европейскую комиссию открыть переговорные кластеры для скорейшего продвижения заявки Украины на членство в Евросоюзе, при условии дальнейшего внедрения правил ЕС и завершения уже начатых реформ.

В отчете также выражается глубокая обеспокоенность относительно изменения позиции США относительно агрессивной войны России при президенте Дональде Трампе.

В свете этих событий депутаты Европарламента отметили, что ЕС и его государства-члены должны оставаться стратегическими союзниками Украины и должны усилить свою лидерскую роль в поддержке борьбы Украины за суверенитет, мир и справедливость.

Они приняли во внимание недавнюю встречу президента Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на Аляске и отметили, что она откровенно контрастирует с массированной эскалацией нападений России против Украины, которая в очередной раз доказывает, что Россия вовсе не заинтересована в мире, а скорее в покорении Украины.

Они также призвали Трампа действовать в соответствии с его заявлением о том, что Соединенные Штаты введут дальнейшие решительные экономические санкции против России и тех стран, которые подпитывают ее военную машину.

Кроме того, депутаты Европарламента подтвердили свою непоколебимую приверженность обеспечению гарантий безопасности для Украины и заявили, что необходимо принять все необходимые меры для укрепления вооруженных сил и оборонной промышленности Украины.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Европейский Союз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии. Будапешт наложил свое вето на старт переговоров.

В то же время Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

Президент Европейского совета Антониу Кошта также считает, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны продолжаться, несмотря на вето Венгрии.

Между тем Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщил, что Украина вышла на "финишную прямую" проверки своего законодательства на соответствие нормам ЕС. Остался аграрный кластер.

