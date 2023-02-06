Городской суд Тбилиси отказался отложить приговор Саакашвили

Тбилисский городской суд не освободив бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили от наказания и не отсрочил его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинское издание Interpressnews .

Такое решение объявил судья Георгий Аревадзе. Тем самым он не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили, а у родственников и сторонников бывшего президента вызвал недовольство.

На сегодняшнем заседании стороны провозгласили заключительные речи, после чего судья огласил решение.

"Слушание окончено, напомню, что мы провели примерно 15 заседаний, допросили 24 свидетеля. Материалы дела, форма ходатайства, позиция противоположной стороны известны, поэтому хочу сообщить решение об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката, защищающего интересы осужденного Саакашвили - Шалвы Хачапуридзе, об освоодении Михаила Саакашвили от отбывания наказания по болезни или об отсрочке исполнения приговора. Приговор может быть обжалован в уголовной палате Апелляционного суда Тбилиси", - резюмировал судья.

Издание заметило, что адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе напомнил Георгию Аревадзе, что спасение жизни третьего президента находилось в руках судьи. По объяснению адвокатов, судья своим решением мог сыграть историческую роль и заложить основу большого примирения.

Исходя из состояния здоровья, Михаил Саакашвили ни на заседании, ни на объявлении решения не присутствовал даже дистанционно.