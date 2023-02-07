Президент Грузии цинично обвинила Саакашвили в "подрыве репутации" страны

Народ Грузии оказался заложником ситуации с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Она наносит ущерб репутации Грузии и препятствует правильному развитию отношений с партнерами, в том числе с Украиной.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rustavi 2 .

"Президент не обсуждает и не может обсуждать справедливость/несправедливость этого (судового) решения, но политическая оценка зависит от всех нас. Ясно одно, что этим решением грузинский народ приговорен к замкнутому кругу и остается заложником этой ситуации", - заявила она

По ее словам, ситуация с Саакашвили мешает правильному развитию отношений с партнерами.

"Мешает выразить солидарность украинскому народу и стране во время этого тяжелейшего испытания, что наносит ущерб грузинской традиции, мешает нашему признанию Евросоюзом. Мешает нам работать над 12 рекомендациями и их выполнением, отсюда и нашему статусу кандидата", - подчеркнула она.

При этом грузинский президент добавила, что ее страна является заложником единственного вопроса.

"В это время все другие важные для нас вопросы сегодня даже не обсуждаются на публичном уровне... Репутация страны была подорвана, доверие пошатнулось, наше место в новом геополитическом контексте стало неопределенным", - подчеркнула она.

Зурабишвили заявила, что ответственность за хаос, связанный с ситуацией вокруг Саакашвили, лежит в равной степени на правительстве и оппозиции, а президентское помилование не сможет исправить ситуацию.

"Никакое президентское помилование не поможет этой взаимной дискредитации, потому что это лишь выражение индивидуальной и личной воли президента, а не признак нового подхода режима или реальной деполяризации, которую требует от нас Европа", - заявила она, подчеркнув, что Саакашвили, в случае его освобождения, станет активным противником не только власти, но и фактически репутации страны.