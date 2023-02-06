ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша хочет забрать Саакашвили на лечение: собирает подписи в ЕС

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 21:36
Польша хочет забрать Саакашвили на лечение: собирает подписи в ЕС Фото: Михеил Саакашвили (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили и собирает в Европейском Союзе подписи для соответствующего обращения к грузинским властям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, письмо по инициативе Польши должно быть направлено властям Тбилиси перед саммитом ЕС в четверг, 9 февраля. В нем говорится, в частности, о том, что Саакашвили не будет заниматься общественной или политической деятельностью, пока будет находиться на территории Евросоюза в период лечения.

"Если Михеил Саакашвили умрет, его смерть бросит тень на отношения Грузии с Европейским Союзом, США и НАТО", - говорится в письме.

В нем также напоминается о нападении РФ на Украину, которая, как написано, является очередной жертвой российского империализма, как и Грузия.

Напомним, тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили от наказания и не отсрочил его.

В Европейском Союзе предупредили Грузию о последствиях в случае смерти Саакашвили - Тбилиси может забыть о членстве в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Михеила Саакашвили и не допустить его смертной казни.

Кроме того, народные депутаты на заседании Верховной рады Украины в понедельник, 6 февраля, поддержали постановление об обращении в Грузию о состоянии Михаила Саакашвили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Михаил Саакашвили
NEWS
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России