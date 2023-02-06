Польша хочет забрать Саакашвили на лечение: собирает подписи в ЕС

Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили и собирает в Европейском Союзе подписи для соответствующего обращения к грузинским властям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

Как сообщается, письмо по инициативе Польши должно быть направлено властям Тбилиси перед саммитом ЕС в четверг, 9 февраля. В нем говорится, в частности, о том, что Саакашвили не будет заниматься общественной или политической деятельностью, пока будет находиться на территории Евросоюза в период лечения.

"Если Михеил Саакашвили умрет, его смерть бросит тень на отношения Грузии с Европейским Союзом, США и НАТО", - говорится в письме.

В нем также напоминается о нападении РФ на Украину, которая, как написано, является очередной жертвой российского империализма, как и Грузия.