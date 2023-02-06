Польша хочет забрать Саакашвили на лечение: собирает подписи в ЕС
Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили и собирает в Европейском Союзе подписи для соответствующего обращения к грузинским властям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Как сообщается, письмо по инициативе Польши должно быть направлено властям Тбилиси перед саммитом ЕС в четверг, 9 февраля. В нем говорится, в частности, о том, что Саакашвили не будет заниматься общественной или политической деятельностью, пока будет находиться на территории Евросоюза в период лечения.
"Если Михеил Саакашвили умрет, его смерть бросит тень на отношения Грузии с Европейским Союзом, США и НАТО", - говорится в письме.
В нем также напоминается о нападении РФ на Украину, которая, как написано, является очередной жертвой российского империализма, как и Грузия.
Напомним, тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили от наказания и не отсрочил его.
В Европейском Союзе предупредили Грузию о последствиях в случае смерти Саакашвили - Тбилиси может забыть о членстве в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Михеила Саакашвили и не допустить его смертной казни.
Кроме того, народные депутаты на заседании Верховной рады Украины в понедельник, 6 февраля, поддержали постановление об обращении в Грузию о состоянии Михаила Саакашвили.
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