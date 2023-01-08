Украина официально просит Грузию отдать Саакашвили на лечение, - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обратилась в Грузию с просьбой отдать их гражданина и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Украине или любой другой европейской стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1TV.
Подоляк заверил, что передача Саакашвили Украине не будет иметь никаких военно-агрессивных последствий со стороны России.
"У президента Украины Владимира Зеленского есть четкая позиция – в отличие от России, мы не вмешиваемся в суверенные дела других стран. Мы не даем никаких советов. Это очень важный параметр. На официальном уровне мы предлагаем правительству Грузии передать нам Саакашвили. Я очень симпатизирую Михаилу. Я уважаю его, потому что он является фигурой исторического масштаба", - заявил он.
Советник руководителя Офиса президента также пояснил, что официальная позиция Украины заключается в передаче Саакашвили им на лечение. Однако если Грузия отказывается передавать бывшего президента непосредственно в Украину, тогда его нужно перевести в любую третью европейскую страну, "где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, нельзя оказать в Грузии".
По словам Подоляка, его позиция более радикальная по сравнению с официальной, поскольку он считает, что "правительство Грузии намеренно хочет ввести Грузию в историю как государство, которое намеренно пытало своего президента в тюрьме".
"Я думаю, что правительство Грузии намеренно хочет ввести Грузию в историю как черное пятно, как государство, которое намеренно пытало своего президента в тюрьме. Вот так это выглядит для меня. Даю простой совет, без вмешательства, говорю им прямо - представители действующей власти, государства в целом, депутаты правящей партии, той партии, которая почему-то так любит Россию, не поступайте так, что сами впишете себя в историю Грузии черными буквами ", – сказал Подоляк.
Советник руководителя ОП даже заявил, что по желанию Грузии может лично приехать и забрать Саакашвили.
"Это вообще не проблема. Я просто хочу понять их мотивацию", – добавил он.
Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины озабочены ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. Грузию призвали отсрочить наказание.
Напомним, несколько недель назад власти Грузии отказались отправить Саакашвили на лечение за границу.
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