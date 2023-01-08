Украина официально просит Грузию отдать Саакашвили на лечение, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обратилась в Грузию с просьбой отдать их гражданина и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Украине или любой другой европейской стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1TV .

Подоляк заверил, что передача Саакашвили Украине не будет иметь никаких военно-агрессивных последствий со стороны России.

"У президента Украины Владимира Зеленского есть четкая позиция – в отличие от России, мы не вмешиваемся в суверенные дела других стран. Мы не даем никаких советов. Это очень важный параметр. На официальном уровне мы предлагаем правительству Грузии передать нам Саакашвили. Я очень симпатизирую Михаилу. Я уважаю его, потому что он является фигурой исторического масштаба", - заявил он.

Советник руководителя Офиса президента также пояснил, что официальная позиция Украины заключается в передаче Саакашвили им на лечение. Однако если Грузия отказывается передавать бывшего президента непосредственно в Украину, тогда его нужно перевести в любую третью европейскую страну, "где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, нельзя оказать в Грузии".

По словам Подоляка, его позиция более радикальная по сравнению с официальной, поскольку он считает, что "правительство Грузии намеренно хочет ввести Грузию в историю как государство, которое намеренно пытало своего президента в тюрьме".

"Я думаю, что правительство Грузии намеренно хочет ввести Грузию в историю как черное пятно, как государство, которое намеренно пытало своего президента в тюрьме. Вот так это выглядит для меня. Даю простой совет, без вмешательства, говорю им прямо - представители действующей власти, государства в целом, депутаты правящей партии, той партии, которая почему-то так любит Россию, не поступайте так, что сами впишете себя в историю Грузии черными буквами ", – сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП даже заявил, что по желанию Грузии может лично приехать и забрать Саакашвили.