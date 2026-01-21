Европарламент приостановил работу над торговым соглашением ЕС и США

По его словам, переговорная команда Европарламента приняла решение поставить соглашение на паузу до дальнейших сообщений. В частности, приостановлена работа комитета над юридической имплементацией договоренностей.

"Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе до дальнейших сообщений. Наша переговорная команда только что решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнбери", - заявил Ланге.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация выходит за пределы чисто торговых отношений и имеет стратегическое значение для Европейского Союза.

"На кону - наш суверенитет и территориальная целостность. "Бизнес как всегда" уже невозможен", - подчеркнул евродепутат.