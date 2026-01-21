Європарламент призупинив роботу над торговою угодою ЄС і США

За його словами, переговорна команда Європарламенту ухвалила рішення поставити угоду на паузу до подальших повідомлень. Зокрема, призупинено роботу комітету над юридичною імплементацією домовленостей.

"Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Наша переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері", - заявив Ланге.

Він наголосив, що нинішня ситуація виходить за межі суто торгових відносин і має стратегічне значення для Європейського Союзу.

"На кону - наш суверенітет і територіальна цілісність. "Бізнес як завжди" вже неможливий", - підкреслив євродепутат.