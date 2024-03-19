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Европа сможет производить достаточно боеприпасов для себя и Украины, - Павел

Чехия, Вторник 19 марта 2024 07:10
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Европа сможет производить достаточно боеприпасов для себя и Украины, - Павел Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ближайшее время европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов - как для нужд европейских стран, так и для Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера Радио Свобода.

Чешский президент отметил, что производство необходимого количества снарядов требует времени и увеличения мощностей оборонных предприятий. Впрочем, он отметил, что Украина нуждается в снарядах сейчас и времени на ожидание производства, нет.

"Мы не можем ждать европейские компании, поэтому пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", - сказал Павел.

Он также ожидает, что в ближайшее время в Европе смогут производить "необходимое количество боеприпасов".

"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться в ближайшем будущем", - добавил президент Чехии.

Чехия нашла партию снарядов для Украины

Напомним, что Петр Павел с 2015 до 2018 года занимал должность председателя Военного комитета НАТО, а до этого - с 2012 до 2015 годы, - командующего Генштаба армии Чешской Республики. Как человек-военнослужащий, он хорошо осведомлен в военных и оборонных вопросах.

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из города Авдеевка и ряда населенных пунктов Донецкой области.

В феврале Петр Павел заявил, что Чехия нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм. Однако для их закупки необходимо было собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия предоставила на боеприпасы более 150 млн долларов.

В начале марта Павел заявил, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

По данным издания The Wall Street Journal, Чехия использует контакты времен "холодной войны", чтобы получить необходимые для Украины боеприпасы. Прага закупает их у стран, которые выступают как союзники Москвы.

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