Європа зможе виробляти достатньо боєприпасів для себе та України, - Павел

Найближчим часом європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів – як для потреб європейських країн, так і для України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера Радіо Свобода.

Чеський президент зазначив, що виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу та збільшення потужностей оборонних підприємств. Натомість він зазначив, що Україна потребує снарядів зараз і часу на очікування виробництва, немає.

"Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності", - сказав Павел.

Він також очікує, що найближчим часом у Європі зможуть виробляти "необхідну кількість боєприпасів".

"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме у найближчому майбутньому", - додав президент Чехії.

Чехія знайшла партію снарядів для України

Нагадаємо, що Петр Павел з 2015 до 2018 року обіймав посаду голови Військового комітету НАТО, а до цього - з 2012 до 2015 року, - командувача Генштабу армії Чеської Республіки. Як людина-військовослужбовець, він гарно обізнаний у військових та оборонних питаннях.

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка та низки населених пунктів Донецької області.

В лютому Петр Павел заявив, що Чехія знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі слід було зібрати необхідні кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина виділила тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія надала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

На початку березня Павел заявив, що союзники уже знайшли майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

За даними видання The Wall Street Journal, Чехія використовує контакти часів "холодної війни", щоб отримати необхідні для України боєприпаси. Прага закуповує їх у країн, які виступають як союзники Москви.

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