Песков в очередном интервью заявил, что в Европейском союзе усиливается так называемая "партия войны". По его словам, эти силы вставляют палки в колеса дипломатии и поощряют Киев к продолжению боевых действий.

"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд. Они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент (Владимир, - ред.) Путин, да и президент США (Дональд, - ред.) Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить. И мы благодарны ему за эти усилия", - сказал Песков.

Спикер Кремля также заявил, что окончанию войны якобы мешает именно Европа, а не категорический отказ Путина обсуждать условия мира с украинским президентом.

"Европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колеса, европейцы всячески потакают и поощряют киевский режим на абсолютно абсурдное продолжение линии на несговорчивость", - подчеркнул Песков.

Несмотря на то, что Украина неоднократно выражала готовность к переговорам с РФ на высшем уровне и даже требовала этого, Песков снова обвинил Киев в нежелании урегулировать конфликт дипломатическими методами.

"Пока мы не видим взаимности с Киева, продолжаем специальную военную операцию", - заявил Песков.