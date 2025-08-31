"Европа мешает миру": Кремль цинично оправдал отказ Путина встретиться с Зеленским

В Кремле снова попытались переложить ответственность за войну на Европу и Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Песков в очередном интервью заявил, что в Европейском союзе усиливается так называемая "партия войны". По его словам, эти силы вставляют палки в колеса дипломатии и поощряют Киев к продолжению боевых действий.
"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд. Они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент (Владимир, - ред.) Путин, да и президент США (Дональд, - ред.) Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить. И мы благодарны ему за эти усилия", - сказал Песков.
Спикер Кремля также заявил, что окончанию войны якобы мешает именно Европа, а не категорический отказ Путина обсуждать условия мира с украинским президентом.
"Европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колеса, европейцы всячески потакают и поощряют киевский режим на абсолютно абсурдное продолжение линии на несговорчивость", - подчеркнул Песков.
Несмотря на то, что Украина неоднократно выражала готовность к переговорам с РФ на высшем уровне и даже требовала этого, Песков снова обвинил Киев в нежелании урегулировать конфликт дипломатическими методами.
"Пока мы не видим взаимности с Киева, продолжаем специальную военную операцию", - заявил Песков.
Заметим, что ранее сегодня стало известно, что США пригрозили России санкциями, если та не будет продвигаться к миру с Украиной.
Такое предупреждение было направлено Москве во время экстренного заседания Совета безопасности ООН в пятницу.
Напомним, что еще 18 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным начал подготовку к встрече лидеров Украины и России.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Путин выразил готовность к такому саммиту. Однако Россия до сих пор продолжает оттягивать встречу и выдвигать условия.
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что подобные переговоры "требуют тщательной подготовки".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что именно Россия блокирует проведение этой встречи.
На днях уже и Трамп усомнился во встрече Зеленского и Путина, но трехсторонние переговоры, по его мнению, все же будут.