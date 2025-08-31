ua en ru
США призвали Россию продвигаться к миру с Украиной, иначе будут санкции, - The Guardian

США, Воскресенье 31 августа 2025 14:37
США призвали Россию продвигаться к миру с Украиной, иначе будут санкции, - The Guardian Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

США пригрозили России санкциями, если та не будет продвигаться к миру с Украиной. Такое предупреждение было направлено Москве во время экстренного заседания Совета безопасности ООН в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Встреча Совбеза ООН, как рассказывает The Guardian, была созвана после масштабного обстрела Киева, жертвами которого стали более 20 человек. Советник-посланник миссии США Джон Келли заявил на встрече, что такие удары "ставят под сомнение серьезность стремления России к миру", и потребовал, чтобы Россия их прекратила.

Кроме того, Келли сказал, что российский диктатор Владимир Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. А также, по данным The Guardian, повторил предупреждение президента США Дональда Трампа о том, что против России могут ввести санкции, если война продолжится.

Переговоры по войне России против Украины

Напомним, после переговоров на Аляске Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Путин встретился с Зеленским в течение "двух-трех" недель. Однако российская сторона упорно игнорирует этот призыв президента США, постоянно придумывая отговорки от встречи.

Как заявлял Зеленский, определенный Трампом дедлайн истекает в понедельник, 1 сентября. И Украина, по словам президента, напомнит всем об этом.

По мнению премьера Канады Марка Карни, Путин боится встречи с Зеленским, поэтому Кремль и затягивает с ней.

