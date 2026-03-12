Европа осталась без некоторых систем ПВО США из-за войны в Иране

Передислокация систем ПВО

Во время слушаний в Комитете Сената по вооруженным силам генерал Гринкевич подтвердил, что часть оборонных ресурсов была перенаправлена для защиты союзников по НАТО в Восточном Средиземноморье.

На вопрос сенатора Ангуса Кинга о том, действительно ли средства ПВО были перемещены на Ближний Восток в результате конфликта, генерал ответил утвердительно.

"Да, сэр, конечно", - подчеркнул Гринкевич.

Он также добавил, что использованы некоторые из возможностей противовоздушной обороны EUCOM для защиты союзников по НАТО, чтобы обеспечить стабильность в регионе в условиях активных боевых действий.