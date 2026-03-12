Європа залишилась без деяких систем ППО США через війну в Ірані

США перемістили частину засобів протиповітряної оборони з Європи на Близький Схід. Такий крок зумовлений загостренням воєнного конфлікту проти Ірану.
Про це заявив командувач Європейського командування США (EUCOM) генерал Алекс Грінкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час слухань у Комітеті Сенату зі збройних сил генерал Грінкевич підтвердив, що частину оборонних ресурсів було перенаправлено для захисту союзників по НАТО у Східному Середземномор'ї.
На запитання сенатора Ангуса Кінга про те, чи справді засоби ППО були переміщені на Близький Схід внаслідок конфлікту, генерал відповів ствердно.
"Так, сер, звичайно", - підкреслив Грінкевич.
Він також додав, що використано деякі з можливостей протиповітряної оборони EUCOM для захисту союзників по НАТО, аби забезпечити стабільність у регіоні в умовах активних бойових дій.
Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході перейшла у фазу відкритого зіткнення. Раніше РБК-Україна повідомляло, що США екстрено змінюють розташування своїх систем ППО через масовані іранські атаки.
Окрім того, за даними американських спецслужб, Іран може атакувати західне узбережжя Сполучених Штатів.
На тлі ескалації президент США Дональд Трамп заявив, що у США фактично перемогли у війні проти Ірану. Тепер питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.
Водночас розвідка США не бачить ознаки швидкого краху правлячого режиму в Тегерані, попри майже два тижні інтенсивних ударів з боку США та Ізраїлю..