Європа залишилась без деяких систем ППО США через війну в Ірані

Передислокація систем ППО

Під час слухань у Комітеті Сенату зі збройних сил генерал Грінкевич підтвердив, що частину оборонних ресурсів було перенаправлено для захисту союзників по НАТО у Східному Середземномор'ї.

На запитання сенатора Ангуса Кінга про те, чи справді засоби ППО були переміщені на Близький Схід внаслідок конфлікту, генерал відповів ствердно.

"Так, сер, звичайно", - підкреслив Грінкевич.

Він також додав, що використано деякі з можливостей протиповітряної оборони EUCOM для захисту союзників по НАТО, аби забезпечити стабільність у регіоні в умовах активних бойових дій.