Европа срочно ищет замену Visa и Mastercard: в чем причина

Евросоюз, Понедельник 09 февраля 2026 18:05
Европа срочно ищет замену Visa и Mastercard: в чем причина Фото: ЕС хочет сократить зависимость от платежных систем США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

ЕС хочет уменьшить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard, поскольку они могут стать инструментом геополитического давления со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Снятие наличных по новым правилам: что и для кого изменил "ПриватБанк"

Гендиректор Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Ваймерт заявила, что доминирование американских компаний может стать инструментом давления в случае ухудшения трансатлантических отношений.

Согласно данным Европейского центробанка, в 2022 году Visa и Mastercard обрабатывали почти две трети всех карточных платежей в ЕС. При этом 13 стран-членов не имеют собственных альтернатив, а там, где они существуют, использование сокращается.

По словам Ваймерт, Европе не хватает полноценной трансграничной системы. Она также подчеркнула, что в условиях роста геополитического напряжения вопрос платежной независимости становится "общеевропейским приоритетом".

Запуск платежной альтернативы

Издание напоминает, что ранее подобные высказывания уже звучали. В частности, экс-президент ЕЦБ Марио Драги говорил, что экономическая интеграция может стать рычагом контроля, если партнеры перестают быть союзниками.

EPI в 2024 году запустила сервис Wero, который стал альтернативой Apple Pay. Ваймерт сообщила, что Wero уже насчитывает около 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии, а к 2027 году ожидается расширение на онлайн- и офлайн-платежи.

Напомним, Ощадбанк сделал заявление о сроке действия карт и о том, кому необходимо их перевыпустить.

Отметим, monobank запустил функцию "совместной карты". Она дает возможность открывать доступ к деньгам со счета другому человеку.

РБК-Украина также писало о возможном появлении реестра "дропов" в Украине. Речь идет о лицах, через счета которых проводятся подозрительные финансовые операции.

