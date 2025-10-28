Лимиты на банковские карты и операции: в Украине может появиться реестр "дропов"

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14161 о создании реестра "дропов". Речь идет о лицах, через счета которых проводятся подозрительные финансовые операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал парламента и нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

Как отмечается в пояснительной записке, из-за того, что в Украине растет количество случаев использования платежных инструментов в незаконных схемах, в частности в сфере азартных игр, букмекерской деятельности и продажи подакцизных товаров, в парламенте зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля (№14161 от 27.10.2025).

В частности, возникают ситуации, когда физические лица передают свои платежные реквизиты третьим лицам, а злоумышленники используют эти инструменты для незаконных операций.

Для противодействия этому явлению в проекте Закона предлагается создание Реестра лиц, чьи платежные операции требуют усиленного контроля.

Инициаторами документа стали народные депутаты Ярослав Железняк, Даниил Гетманцев и другие.

Согласно законопроекту, Реестр будет вести Национальный банк Украины.

Его целью является предотвращение финансовых злоупотреблений и незаконного использования счетов или электронных кошельков, в частности в случаях, когда граждане сознательно передают свои банковские карты или доступ к счетам другим лицам.

Законопроект предусматривает:

банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мискодинг;

к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);

банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны проверять регулярно наличие своих клиентов в таком реестре.

Как пояснил Железняк, внедрение системы позволит перейти от общих ограничений на P2P-переводы к более адресному контролю, который коснется только рисковых клиентов.

Это должно повысить эффективность борьбы с теневыми финансовыми потоками без создания дополнительного давления на добросовестных пользователей.

Для реализации инициативы предлагается внести изменения в законы Украины "О платежных услугах", "О Национальном банке Украины" и "О банках и банковской деятельности".