ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Європа стала центром пандемії коронавірусу, - ВООЗ

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 18:15
Європа стала центром пандемії коронавірусу, - ВООЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В даний час щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії

Європа стала центром пандемії нового типу коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я в Twitter.

Повідомляється, що в даний час Європа стала епіцентром пандемії COVID19, в якій зареєстровано більше випадків і смертей, ніж в іншому світі, за винятком Китаю.

"В даний час щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 16 березня лідери країн "Великої сімки" (G7) проведуть позачерговий відео-саміт у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що обговорив пандемію вірусу з американським президентом Дональдом Трампом, а також з іншими лідерами G7.

Раніше країни G20 оприлюднили заяву, у якій пообіцяли сприяти розробці систем раннього попередження, належного лікування і вакцин від коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням коронавірусу 8,3 млрд доларів.

Лідери G7 обговорять створення вакцини та методи лікування коронавірусу Через коронавірус у Радомишлі провели дезінфекцію
Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся