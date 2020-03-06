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Трамп підписав законопроект про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом

Новини » Політика     06.03.2020 - 16:16
Трамп підписав законопроект про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби з коронавірусом і дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавірусу 8,3 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Такі швидкі дії Конгресу США підкреслили, наскільки серйозно уряд сприймає загрозу коронавірусу.

Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавіруса, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я з метою розширення доступу до медичних послуг для літніх людей.

Нагадаємо, 5 березня Сенат США схвалив законопроект про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом. Законопроект підтримали понад 80 законодавців.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавіруса.

Також повідомлялося, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, становить близько 3,4%.

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