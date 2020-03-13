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Лідери G7 обговорять створення вакцини та методи лікування коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 18:12
Лідери G7 обговорять створення вакцини та методи лікування коронавірусу
Ілюстративне фото (army.mil)

Лідери "Великої сімки" проведуть відео-саміт 16 березня

У понеділок, 16 березня лідери країн "Великої сімки" (G7) проведуть позачерговий відео-саміт у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона у Twitter.

Макрон повідомив, що обговорив пандемію вірусу з американським президентом Дональдом Трампом, а також з іншими лідерами G7.

"Ми домовилися організувати в понеділок позачерговий саміт лідерів через COVID-19 за допомогою відеоконференції. Ми скоординуємо дослідження в області розробки вакцин (проти коронавірусу) та методи лікування, а також будемо працювати над економічними та фінансовими заходами", - заявив Макрон.Лідери G7 обговорять створення вакцини та методи лікування коронавірусу

Нагадаємо, раніше країни G20 оприлюднили заяву, у якій пообіцяли сприяти розробці систем раннього попередження, належного лікування і вакцин від коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням коронавірусу 8,3 млрд доларів. Ще 12 млрд доларів для боротьби з наслідками пандемії пообіцяв виділити Світовий банк.

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Новини України КоронавірусG7Вакцина
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