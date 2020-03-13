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Країни G20 зробили спільну заяву у зв'язку з коронавірусом

Новини » Політика     13.03.2020 - 14:15
Країни G20 зробили спільну заяву у зв'язку з коронавірусом
Фото: саміт G20 (twitter.com/ashoswai)

У спільній заяві G20 пообіцяли сприяти розробці систем раннього попередження

Країни G20 мають намір реагувати на збої в міжнародній торгівлі і нестабільність ринків, пов'язаних з поширенням коронавірусу. Про це йдеться в заяві країн.

Країни "підтримують зобов'язання по лінії МВФ і Світового банку" в плані фінансування країн, які його потребують.

"Країни "Групи двадцяти" будуть зміцнювати співробітництво та координацію дій щодо контролю за спалахом коронавірусу, захисту здоров'я людей, пом'якшення економічних наслідків та підтримання економічної стабільності, уникаючи стигматизації", - свідчить заява.

В спільній заяві пообіцяли сприяти розробці систем раннього попередження, належного лікування і вакцин від коронавірусу.

Країни "двадцятки" тісно взаємодіють з ВООЗ щодо відстеження пандемії, обміну інформацією, заохочення профілактичних заходів, раннього виявлення випадків захворювання і надання клінічної допомоги, йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше в РНБО назвали групи ризику зараження коронавірусом. За результатами моделювання, в зоні найменшого ризику знаходяться особи у віці від 10 до 39 років.

Також Рада національної безпеки і оборони України презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусом.

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