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МОЗ перевіряє три зразка на коронавірус

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 12:11
МОЗ перевіряє три зразка на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Офіційно в Україні підтверджено три випадки коронавіруса

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України за станом на 13 березня перевіряє три зразки на коронавирус. Про це повідомили в МОЗ.

Всього в Україні офіційно підтверджені три випадки коронавірусу - два в Чернівецькій і один в Житомирській області.

"Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 55 повідомлення про підозру на COVID-19 (3 випадки - підтверджені лабораторно, 49 - негативні, коронавірусу немає, 3 зразки досліджується)", - повідомили в МОЗ.

Всього в світі на ранок 13 березня зареєстровано 128 343 випадки коронавірусу. З них 68324 (53,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 47 411 випадків у 116 країнах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Львові госпіталізували пацієнта з підозрою на коронавірус. У нього симптоми гострого респіраторного захворювання. Нещодавно хворий повернувся в Україну з Італії.

Також повідомлялося, що в Кременчуці Полтавської області з підозрою на коронавірус госпіталізували студента місцевого вузу. У нього ввечері 12 березня піднялася температура до 39 градусів. 5 березня він повернувся в Україну після круїзу, де відвідував Швеції, Фінляндії та Естонії.

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