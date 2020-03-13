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Европа стала центром пандемии коронавируса, - ВОЗ

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 18:15
Европа стала центром пандемии коронавируса, - ВОЗ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии

Европа стала центром пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Сообщается, что в настоящее время Европа стала эпицентром пандемии COVID19, в которой зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в остальном мире, за исключением Китая.

"В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 16 марта лидеры стран "Большой семерки" (G7) проведут внеочередной видео-саммит в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Президент Франции Эмманюель Макрон сообщил, что обсудил пандемию вируса с американским президентом Дональдом Трампом, а также с остальными лидерами G7.

Ранее страны G20 обнародовали заявление, в котором пообещали содействовать разработке систем раннего предупреждения, надлежащего лечения и вакцин от коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением коронавируса 8,3 млрд долларов. .

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