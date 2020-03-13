Коронавірус в Україні: що відомо на даний момент

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент в Україні зафіксовано три випадки зараження

Коронавірус в Україні вперше був зафіксований 3 березня в Чернівцях. На даний момент за офіційними даними коронавірус діагностовано у трьох громадян, по всій країні введено карантин, докладніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

УЗ скасувала всі поїзди в Словаччину

"Укрзалізниця" скасувала всі пасажирські потяги до Словаччини. Так, на даний момент тимчасово не курсуватимуть потяги:

№ 960/961 Кошице - Мукачево,

№ 962/963 Кошице - Мукачево,

№ 8860/8863 Чієрна над Тисою - Чоп

№ 8862/8861 Кошице - Чоп

безпересадочний вагон "Укрзалізниці" № 26/382 Київ - Кошице.

Як повідомляє УЗ, поїзди Кошице - Мукачево, Чієрна над Тисою - Чоп і Кошице - Чоп залишилися на території Словаччини. Пасажири безпересадкового вагона Київ - Кошице, що відправився 12 березня з Києва, покинули поїзд на станції Чоп. Повертатися до Києва вони відмовилися.

Аваков повідомив про 12 можливих інфікованих в Горлівці

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що наразі є інформація про 12 осіб, у яких діагностовано коронавірус в окупованій Горлівці.

Україна планує частково закрити кордон через коронавірус

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на виїзному засіданні Кабміну заявив, що наразі ще узгоджується перелік пунктів пропуску на держкордоні, які будуть тимчасово закриті. Остаточно його планують узгодити на засіданні РНБО. Разом з тим, він наголосив, що українців, які будуть повертатися додому будуть пропускати.

Разом з тим, за його словами, осіб з реєстрацією в "ДНР/ЛНР" не пропускатимуть через КПВВ на підконтрольну Україні територію.

Зеленський скликає РНБО

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 березня, проведе засідання РНБО, на якому буде розглядатися питання коронавірусу. Крім того, МОЗ ініціює проведення позачергового засідання Верховної ради, присвяченого ситуації з коронавірусом.

У двох містах введено режим НС через коронавірус

У Чернівцях після встановлення першого випадку коронавірусу був введений режим НС регіонального рівня. В місті були закриті школи, заборонені масові заходи та посиленв дезінфекція місць масового скупчення людей, зокрема, транспорту.

У Радомишлі (Житомирська область), де 12 березня був підтверджений випадок зараження коронавірусом також введений режим НС, в місті закриті ринки і призупинено рух транспорту. Крім того, введено контроль за входом/виходом жителів з міста.

Коронавірус в Україні: хто заразився

Перший випадок коронавірусу в Україні був зафіксований 3 березня у Чернівцях. Ще два випадки були підтверджені 12 березня - в Чернівецькій і Житомирській областях.

Через коронавірус введено карантин по всій країні

Кабінет міністрів 11 березня прийняв рішення про введення карантину по всій країні терміном на три тижні. Так, з 12 березня по 3 квітня в країні буде закрито всі школи, дитячий сади і виші. Крім того закриті театри, кіно і заборонені масові заходи. За недотримання карантинних заходів передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність.