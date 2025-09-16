Европа еще покупает российский газ и нефть: Зеленский объяснил, почему это проблема

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, в Европе до сих пор не могут полностью отказаться от российского газа и нефти и для Украины это опасно, так как ежедневная торговля России с европейскими странами напрямую влияет на продолжительность войны и стоит жизней украинских граждан.

Среди крупнейших импортеров остаются Словакия и Венгрия, а также ряд стран, закупающих энергоресурсы через третьи государства. Газ продолжают получать, в частности, Бельгия и Франция.

Зеленский отмечает, что ежедневная торговля России с европейскими странами напрямую влияет на продолжительность войны и стоит жизней украинских граждан. Именно поэтому он постоянно призывает союзников не думать о будущих отношениях с Россией после войны, а сосредоточиться на помощи Украине и усилении давления на Кремль.

Почему Европа покупала российскую нефть и газ

В течение десятилетий после Второй мировой войны вся энергетическая инфраструктура Европы строилась с учетом дешевых поставок из России. Газовые магистрали прокладывались через Украину, которая была главным транзитером, а нефтяные поставки формировали целую систему экономической взаимозависимости.

Россия имела огромные ресурсы и развитую инфраструктуру, а европейские страны видели в этом основу для стабильности и сосуществования на одном континенте.

Впрочем, впоследствии Москва начала использовать газ и нефть как инструмент политического давления - выставлять условия, манипулировать ценами и ставить под сомнение энергетическую безопасность как Украины, так и европейских партнеров.

Как ситуация изменилась после 2022 года

С началом войны Европа была вынуждена пересмотреть свою политику. Благодаря этому за время полномасштабной агрессии импорт российских энергоресурсов сократился на 80%. Это стало возможным благодаря переориентации на поставки из других регионов мира и интенсивному развитию альтернативной инфраструктуры.

Впрочем, полный отказ от российского газа и нефти до сих пор не состоялся.

Позиция США и Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп, который активно комментирует европейскую политику, настаивает: если Европа действительно хочет быть жесткой в отношении России, то должна прекратить покупать ее энергоресурсы полностью.

На днях он призвал Брюссель наложить санкции на третьи страны, через которые идет торговля с Москвой, в частности на Китай и Индию.

Трамп считает, что половинчатые меры лишь ослабляют эффект от санкций и дают России ресурс для продолжения войны против Украины.