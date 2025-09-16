ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Взрывы и пожар: Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в РФ

Вторник 16 сентября 2025 11:07
UA EN RU
Взрывы и пожар: Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в РФ Фото иллюстративное: Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в РФ (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 16 сентября Саратовский нефтеперерабатывающий завод (Саратовская область, РФ) подвергся очередной атаке дронов. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 16 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе объекта были зафиксированы взрывы и пожар.

Результаты поражения уточняются.

По данным Генштаба, Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.

В 2023 году объем переработки завода составил 4,8 млн тонн.

Сообщается, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ.

Как отметили в Генштабе, Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала России, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Атаки на Саратовский НЗП

Ранее дроны уже поражали этот завод.

Например, ночью 10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому НПЗ в России - на расстоянии около 600 км от государственной границы Украины.

Сообщалось, что в результате инцидента один человек погиб, несколько человек получили ранения, а также были повреждены жилые и промышленные объекты.

После атаки беспилотника завод компании "Роснефть" временно приостановил прием нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗ Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"