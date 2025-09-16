Взрывы и пожар: Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в РФ

В ночь на 16 сентября Саратовский нефтеперерабатывающий завод (Саратовская область, РФ) подвергся очередной атаке дронов. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"В ночь на 16 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе объекта были зафиксированы взрывы и пожар.

Результаты поражения уточняются.

По данным Генштаба, Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.

В 2023 году объем переработки завода составил 4,8 млн тонн.

Сообщается, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ.

Как отметили в Генштабе, Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала России, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины.