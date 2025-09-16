Российская "Транснефть" может сократить добычу нефти из-за атак дронов, - Reuters
Российский монополист нефтепроводного транспорта "Транснефть" предупредил производителей, что им, возможно, придется сократить добычу после атак украинских дронов на важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщили источники агентства, "Транснефть", которая обрабатывает более 80% всей нефти, добытой в России, в последние дни ограничила возможности нефтяных компаний хранить нефть в своей трубопроводной системе.
Компания также предупредила производителей, что может быть вынуждена принять меньше нефти, если ее инфраструктура подвергнется дальнейшим повреждениям.
По данным собеседников Reuters, атаки могут заставить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конце концов сократить добычу.
Сама "Транснефть" не ответила на запросы о комментариях.
Атаки на российские НПЗ
Напомним, в ночь на 16 сентября Саратовский нефтеперерабатывающий завод (Саратовская область, РФ) подвергся очередной атаке дронов. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.
13 сентября российские медиа сообщили, что ночью ударные беспилотники атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане. Данный объект расположен примерно в 1,5 тысячах километров от границы с Украиной.
РБК-Украина показывало последствия удара по российскому заводу, а также момент удара, который сняли россияне.
Также в ночь на Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области значительно сократил переработку нефти после атаки украинских дронов 14 сентября. Этот НПЗ - один из крупнейших в России.