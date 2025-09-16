ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российская "Транснефть" может сократить добычу нефти из-за атак дронов, - Reuters

Вторник 16 сентября 2025 17:11
UA EN RU
Российская "Транснефть" может сократить добычу нефти из-за атак дронов, - Reuters Фото: российская "Транснефть" может сократить добычу нефти из-за атак дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский монополист нефтепроводного транспорта "Транснефть" предупредил производителей, что им, возможно, придется сократить добычу после атак украинских дронов на важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили источники агентства, "Транснефть", которая обрабатывает более 80% всей нефти, добытой в России, в последние дни ограничила возможности нефтяных компаний хранить нефть в своей трубопроводной системе.

Компания также предупредила производителей, что может быть вынуждена принять меньше нефти, если ее инфраструктура подвергнется дальнейшим повреждениям.

По данным собеседников Reuters, атаки могут заставить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конце концов сократить добычу.

Сама "Транснефть" не ответила на запросы о комментариях.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, в ночь на 16 сентября Саратовский нефтеперерабатывающий завод (Саратовская область, РФ) подвергся очередной атаке дронов. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.

13 сентября российские медиа сообщили, что ночью ударные беспилотники атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане. Данный объект расположен примерно в 1,5 тысячах километров от границы с Украиной.

РБК-Украина показывало последствия удара по российскому заводу, а также момент удара, который сняли россияне.

Также в ночь на Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области значительно сократил переработку нефти после атаки украинских дронов 14 сентября. Этот НПЗ - один из крупнейших в России.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Транснефть Нафта Атака дронов
Новости
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым