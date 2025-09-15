Один из крупнейших НПЗ России частично приостановил работу из-за атаки дронов, - Reuters

Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области значительно сократил переработку нефти после атаки украинских дронов. Этот НПЗ - один из крупнейших в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Два неназванных источника издания рассказали, что после пожара, вызванного атакой дронов, на заводе была остановлена одна из установок, на которую приходится почти 40% общей мощности предприятия. В год такой НПЗ может перерабатывать около 20 миллионов тонн или 400 тысяч баррелей в сутки.

По словам собеседников Reuters, были повреждены печь и часть оборудования, а ремонт может занять около месяца.

По данным источников, предприятие планирует повысить загрузку работающих установок примерно на 20%. Это должно частично компенсировать остановку поврежденной линии и сохранить переработку нефти на уровне около 75% от обычных мощностей.