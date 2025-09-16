Європа ще купує російський газ і нафту: Зеленський пояснив, чому це проблема

Європа скоротила імпорт російських нафти й газу на 80%, але частина країн досі залежна від цих ресурсів, що викликає критику та вимоги посилити санкції.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News.
На думку президента України Володимира Зеленського, в Європі досі не можуть повністю відмовитись від російського газу та нафти і для України це небезпечно, так як щоденна торгівля Росії з європейськими країнами напряму впливає на тривалість війни й коштує життів українських громадян.
Серед найбільших імпортерів залишаються Словаччина та Угорщина, а також низка країн, що закуповують енергоресурси через треті держави. Газ продовжують отримувати, зокрема, Бельгія та Франція.
Зеленський наголошує, що щоденна торгівля Росії з європейськими країнами напряму впливає на тривалість війни й коштує життів українських громадян. Саме тому він постійно закликає союзників не думати про майбутні відносини з Росією після війни, а зосередитися на допомозі Україні та посиленні тиску на Кремль.
Протягом десятиліть після Другої світової війни вся енергетична інфраструктура Європи будувалася з урахуванням дешевих поставок із Росії. Газові магістралі прокладалися через Україну, яка була головним транзитером, а нафтові постачання формували цілу систему економічної взаємозалежності.
Росія мала величезні ресурси та розвинуту інфраструктуру, а європейські країни бачили у цьому основу для стабільності й співіснування на одному континенті.
Втім, згодом Москва почала використовувати газ і нафту як інструмент політичного тиску - виставляти умови, маніпулювати цінами та ставити під сумнів енергетичну безпеку як України, так і європейських партнерів.
З початком війни Європа була змушена переглянути свою політику. Завдяки цьому за час повномасштабної агресії імпорт російських енергоресурсів скоротився на 80%. Це стало можливим завдяки переорієнтації на постачання з інших регіонів світу та інтенсивній розбудові альтернативної інфраструктури.
Втім, повна відмова від російського газу та нафти досі не відбулася.
Президент США Дональд Трамп, який активно коментує європейську політику, наполягає: якщо Європа справді хоче бути жорсткою щодо Росії, то повинна припинити купувати її енергоресурси повністю.
На днях він закликав Брюссель накласти санкції на треті країни, через які триває торгівля з Москвою, зокрема на Китай та Індію.
Трамп вважає, що половинчасті заходи лише послаблюють ефект від санкцій і дають Росії ресурс для продовження війни проти України.
Нагадаємо, російська "Транснефть" може скоротити видобуток нафти через атаки дронів. Російський монополіст, який обробляє понад 80% всієї нафти, видобутої в Росії, останніми днями обмежив можливості нафтових компаній зберігати нафту у своїй трубопровідній системі.
У ніч на 16 вересня Саратовський нафтопереробний завод (Саратовська область, РФ) зазнав чергової атаки дронів. В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.
Також у ніч на Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області значно скоротив переробку нафти після атаки українських дронів 14 вересня. Цей НПЗ - один із найбільших у Росії.