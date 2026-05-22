Цены на нефть снова "летят" вверх после недели обвала
Сегодня, 22 мая, мировые цены на нефть выросли, однако остаются на пути к недельному падению - все из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана и заблокированного Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Цены сегодня
Фьючерсы на нефть марки Brent Crude выросли на 1,66 доллара, или 1,6%, до 104,24 доллара за баррель по состоянию на 04:05 по Гринвичу.
В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate поднялись на 1,11 доллара, или 1,2%, до 97,46 доллара за баррель.
Несмотря на это, по итогам недели Brent подешевела на 4,6%, а WTI - на 7,6%. Цены резко колебались из-за изменения ожиданий относительно возможного мирного урегулирования.
Почему все зависит от Ирана
Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что разрыв в переговорах с США сократился.
Государственный секретарь США Marco Rubio также заявил о "некоторых хороших признаках" в переговорах, однако стороны до сих пор не пришли к согласию относительно запасов урана Тегерана и контроля над Ормузским проливом.
Что говорят аналитики
"Цены на нефть будут снижаться только тогда, когда фундаментальные показатели нефти существенно повысятся, что, похоже, продлится до 2027 года", - заявил главный экономист по сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли.
Сырьевой аналитик Сатору Йошида прогнозирует, что на следующей неделе цена WTI будет оставаться в пределах 90-110 долларов за баррель.
Между тем подразделение Fitch Solutions BMI повысило средний прогноз цены Brent на 2026 год с 81,50 до 90 долларов за баррель.
Это объясняют дефицитом поставок, необходимостью ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры Ближнего Востока и длительным периодом нормализации после конфликта.
ОПЕК+ может увеличить добычу
Семь ведущих стран-производителей нефти ОПЕК+, вероятно, договорятся о незначительном повышении добычи в июле на встрече 7 июня. Впрочем, поставки нескольких стран до сих пор прерваны из-за войны с Ираном.
Колебания цен на нефть
Напомним, 11 мая мировые цены на нефть резко выросли после того, как президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на американскую мирную инициативу неприемлемым.
Дополнительное давление на рынок оказала атака на атомную электростанцию в Объединенные Арабские Эмираты, после чего котировки продолжили рост.
Впрочем, уже 20 мая цены частично отыграли позиции и снизились примерно на 1% после заявления Трампа о "скором завершении" войны в Иране