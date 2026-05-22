Цены на нефть снова "летят" вверх после недели обвала

Сегодня, 22 мая, мировые цены на нефть выросли, однако остаются на пути к недельному падению - все из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана и заблокированного Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Цены сегодня

Фьючерсы на нефть марки Brent Crude выросли на 1,66 доллара, или 1,6%, до 104,24 доллара за баррель по состоянию на 04:05 по Гринвичу.

В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate поднялись на 1,11 доллара, или 1,2%, до 97,46 доллара за баррель.

Несмотря на это, по итогам недели Brent подешевела на 4,6%, а WTI - на 7,6%. Цены резко колебались из-за изменения ожиданий относительно возможного мирного урегулирования.

Почему все зависит от Ирана

Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что разрыв в переговорах с США сократился.

Государственный секретарь США Marco Rubio также заявил о "некоторых хороших признаках" в переговорах, однако стороны до сих пор не пришли к согласию относительно запасов урана Тегерана и контроля над Ормузским проливом.

Что говорят аналитики

"Цены на нефть будут снижаться только тогда, когда фундаментальные показатели нефти существенно повысятся, что, похоже, продлится до 2027 года", - заявил главный экономист по сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли.

Сырьевой аналитик Сатору Йошида прогнозирует, что на следующей неделе цена WTI будет оставаться в пределах 90-110 долларов за баррель.

Между тем подразделение Fitch Solutions BMI повысило средний прогноз цены Brent на 2026 год с 81,50 до 90 долларов за баррель.

Это объясняют дефицитом поставок, необходимостью ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры Ближнего Востока и длительным периодом нормализации после конфликта.

ОПЕК+ может увеличить добычу

Семь ведущих стран-производителей нефти ОПЕК+, вероятно, договорятся о незначительном повышении добычи в июле на встрече 7 июня. Впрочем, поставки нескольких стран до сих пор прерваны из-за войны с Ираном.