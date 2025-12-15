Европа представила план гарантий безопасности для Украины: 6 ключевых пунктов

Европейские лидеры обнародовали план гарантий безопасности для Украины. Он, в частности, предусматривает защиту неба и судоходства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров Европы.
Совместное заявление, в котором представлен план, подписали:
Они отметили, что приветствуют значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине. Также было достигнуто согласие работать с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения устойчивого мира.
"Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью широкой евроатлантической безопасности. Они ясно дали понять, что Украина и её народ заслуживают процветающего, независимого и суверенного будущего, свободного от страха перед возможной будущей агрессией России", - сказано в заявлении.
Поэтому как Европа, так и США обязались работать вместе, чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Это включает:
ВСУ должны оставаться на уровне до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории.
Формируется в рамках "коалиции решительных" при поддержке США - для восстановления сил Украины, защиты неба и безопасности на море, с возможными действиями внутри Украины.
Возглавляемый США мониторинг с международным участием - для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них.
В случае нового нападения - обязанность реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами.
Финансирование реконструкции, торговые сделки и компенсация убытков со стороны России. Российские активы в ЕС остаются замороженными.
Лидеры обязались решительно поддерживать вступление Украины в Европейский Союз.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что гарантии безопасности должны включать мониторинг ситуации на линии разграничения.
По его словам, вопрос того, могут ли там расположить военных из других государств, пока обсуждается.
При этом 1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что "коалиция решительных" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины.