Європа представила план гарантій безпеки для України: 6 ключових пунктів

Європейські лідери оприлюднили план гарантій безпеки для України. Він, зокрема, передбачає захист неба і судноплавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів Європи.
Спільну заяву, в якій представлений план, підписали:
Вони зазначили, що вітають значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Також було досягнуто згоди працювати з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським задля досягнення сталого миру.
"Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету і процвітання України є невід'ємною частиною широкої євроатлантичної безпеки. Вони ясно дали зрозуміти, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне і суверенне майбутнє, вільне від страху перед можливою майбутньою агресією Росії", - йдеться в заяві.
Тому як Європа, так і США зобов'язалися працювати разом, щоб надати Україні надійні гарантії безпеки. Це включає:
ЗСУ мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території.
Формується в рамках "коаліції рішучих" за підтримки США - для відновлення сил України, захисту неба і безпеки на морі, з можливими діями всередині України.
Моніторинг на чолі зі США з міжнародною участю - для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них.
У разі нового нападу - обов'язок реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами.
Фінансування реконструкції, торговельні угоди та компенсація збитків з боку Росії. Російські активи в ЄС залишаються замороженими.
Лідери зобов'язалися рішуче підтримувати вступ України до Європейського Союзу.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки мають включати моніторинг ситуації на лінії розмежування.
За його словами, питання того, чи можуть там розташувати військових з інших держав, поки що обговорюється.
Водночас 1 грудня президент Франції Еммануель Макрон підкреслював, що "коаліція рішучих" уже завершила роботу над гарантіями безпеки для України.