Європа представила план гарантій безпеки для України: 6 ключових пунктів

Спільну заяву, в якій представлений план, підписали:

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Франції Еммануель Макрон;

прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф;

прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере;

прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск;

прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон;

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;

голова Європейської ради Антоніу Кошта;

голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вони зазначили, що вітають значний прогрес у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Також було досягнуто згоди працювати з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським задля досягнення сталого миру.

"Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету і процвітання України є невід'ємною частиною широкої євроатлантичної безпеки. Вони ясно дали зрозуміти, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне і суверенне майбутнє, вільне від страху перед можливою майбутньою агресією Росії", - йдеться в заяві.

Тому як Європа, так і США зобов'язалися працювати разом, щоб надати Україні надійні гарантії безпеки. Це включає:

Постійну військову підтримку України

ЗСУ мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території.

"Багатонаціональну силу Ukraine" під керівництвом Європи

Формується в рамках "коаліції рішучих" за підтримки США - для відновлення сил України, захисту неба і безпеки на морі, з можливими діями всередині України.

Механізм контролю припинення вогню

Моніторинг на чолі зі США з міжнародною участю - для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них.

Юридично зобов'язуючі гарантії безпеки

У разі нового нападу - обов'язок реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами.

Інвестиції у відновлення України

Фінансування реконструкції, торговельні угоди та компенсація збитків з боку Росії. Російські активи в ЄС залишаються замороженими.

Підтримку вступу України до ЄС

Лідери зобов'язалися рішуче підтримувати вступ України до Європейського Союзу.