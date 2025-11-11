Европа оказалась между войной и миром, а лидеры ЕС подозревают РФ в новых атаках, - WSJ

Европа сейчас находится где-то между войной и миром. В последние недели заголовки новостей заполнили сообщения о дронах, которые таинственно появляются над аэропортами и останавливают авиарейсы в странах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, в Германии ежедневно фиксируется в среднем три дрона-вторжения над военными объектами, объектами оборонной промышленности и критической инфраструктурой.

Вторжение дронов как часть гибридной войны

Такие инциденты являются частью усиленной кампании, которую, по словам европейских лидеров, Россия проводит против континента из-за поддержки Украины. Кампания включает диверсии, кибератаки и дезинформацию.

Для России и других противников Запада, включая Китай, Иран и Северную Корею, мелкие подрывные действия могут приносить большие дивиденды, ведь Москва застряла в войне против Украины и не может вступить в открытые боевые действия с НАТО.

"Наши противники рассчитали, что могут прятаться за двусмысленностью и отрицанием, чтобы нарушать суверенитет, игнорировать национальные законы и международные нормы и заниматься такими действиями, как политическое давление, диверсии и даже убийства, не вызывая вооруженной реакции", - заявил бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ Дэйв Питтс.

Дроны после морских инцидентов

Вторжение беспилотников произошло после ряда неоднозначных морских инцидентов в прошлом году, когда коммерческие суда, связанные с Россией и Китаем, повредили подводные кабели и трубопроводы в европейских водных путях. Четкой связи с Москвой или Пекином установлено не было.

В январе НАТО начало патрульную миссию "Балтийский часовой", и с тех пор подобных повреждений не зафиксировано. Аналогично, подозрительные пожары и взрывы произошли вдоль железных дорог и на объектах гражданской инфраструктуры.

Усиленная реакция по безопасности

Западные правительства давно подозревают Россию в ведении гибридной войны для дестабилизации и подрыва поддержки Украины. Германия и Бельгия направили военные команды для противодействия дронам.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен отметил, что беспилотники намеренно картографируют инфраструктуру военных баз.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что рост вторжений может быть связан с инициативой ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования украинской армии.

Угроза для авиаперелетов и населения

Большинство дронов не представляют прямой физической угрозы для населения, однако вблизи аэропортов они могут серьезно влиять на безопасность полетов.

Пассажирские самолеты не сертифицированы для столкновений с дронами, даже небольшой БПЛА может пробить лобовое стекло кабины пилота или топливный бак. Пилот Мориц Бюргер рассказал, что в начале года почти столкнулся с неизвестным дроном во время подлета к аэропорту Цюриха.

Технические и юридические трудности

Обнаружение дронов в воздушном пространстве Европы сложное из-за их небольших размеров и низкой высоты полета. Для этого нужны различные сенсоры: видеокамеры, радиоприемники и акустические датчики, а их приобретение и эксплуатация часто дорогостоящие.

Сбивать дроны сложно и юридически рискованно, особенно в густонаселенных районах.

В Германии военные отвечают за перехват беспилотников над военными зонами, а полиция - над аэропортами. Однако даже в пределах аэропортов ответственность распределена между различными структурами.