Европа не должна потерять Молдову: Зеленский предупредил об опасности

Если Европа проиграет в Молдове в этом году, это подтолкнет Россию все больше вмешиваться в дела юго-восточных европейских стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на саммит "Украина - Юго-Восточная Европа".

"И если Европа проиграет в Молдове в этом году, это поощрит Россию вмешиваться даже больше в ваши страны, забирая от вас ваши ресурсы, суверенитет и даже вашу историю", - сказал президент.

По словам главы государства, на протяжении 30 лет Россия "пыталась удержать Молдову в бедности и нестабильности" и "притянуть ее полностью под свой контроль".

Парламентские выборы в Молдове

Отметим, что в своем заявлении Зеленский имеет в виду запланированные на 28 сентября 2025 года парламентские выборы в Молдове.

Ранее глава молдовской спецслужбы предупредил, что в 2025 году Россия будет пытаться установить максимальный контроль над парламентом страны.

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила намерения Кремля подчинить Молдову и использовать ее против Украины.

Саммит лидеров стран юго-восточной Европы в Одессе

В саммите стран юго-восточной Европы в Одессе 11 июня, приняли участие лидеры Сербии, Хорватии, Болгарии, Румынии, Молдовы и других стран Балканского региона.

Во время встречи президент Зеленский также заявил, что Россия стремится захватить Одессу и подойти вплотную к границам с Молдовой и Румынией.

Кроме того, Зеленский сообщил о разработке дронов для защиты энергетических объектов от атак россиян.

По итогам саммита, участники встречи подписали итоговую декларацию, осуждающую агрессивное вторжение России в Украину. Президент Сербии Александр Вучич отказался подписать этот документ.

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