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Украина разрабатывает новые дроны для защиты энергетики, - Зеленский

Одесса, Среда 11 июня 2025 19:55
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Украина разрабатывает новые дроны для защиты энергетики, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине занимаются разработкой новых дронов-перехватчиков. Они помогут защитить энергетические объекты от атак россиян.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время саммита Украина - Юго-Восточная Европа, который проходит в Одессе.

Глава государства рассказал о нескольких уровнях защиты объектов энергетики.

"Украина защищает и строит, на это уходят большие деньги, всегда их не хватает полностью. Но в первую очередь защита - это системы ПВО. Я не буду говорить, какие системы и где у нас находятся, какую энергетику они защищают. Как только россияне понимают, где наши системы ПВО находятся, они атакуют их, поэтому мы постоянно меняем маршруты наших систем ПВО", - отметил он.

По его словам, сейчас россияне запускают по Украине более 300 дронов в сутки.

"У нас есть оружие некоторое, которое в разработке. Некоторые вещи разработаны, и мы пытаемся найти больше средств для массового производства. Это разные варианты дронов-перехватчиков и т.д.", - добавил Зеленский.

Дроны-перехватчики

Напомним, еще 18 мая Силы беспилотных систем заявляли о том, что им удалось уничтожить 100 вражеских беспилотников при помощи дронов-перехватчиков.

Стоимость одного дрона-перехватчика в 20 раз ниже, чем, к примеру, одного "Шахеда".

О разработке в Украине дронов для перехвата "Шахедов" стало известно еще в апреле.

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Владимир Зеленский Война в Украине Дрони Атака дронов Энергетики
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