Президент Сербии едет в Украину впервые за время войны: недавно он был у Путина
Президент Сербии Александр Вучич в среду, 11 июня, посетит Украину впервые за время полномасштабной войны. Он приедет в Одессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию сербского президента.
Как отмечается, Вучич сегодня совершит однодневный визит в Украину. Он примет участие в саммите Украина-Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе.
В сети также сообщают, что в Одессу также приедут премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Румынии Никошур Дан и лидер Молдовы Майя Санду.
Стоит отметить, что президент Сербии Александр Вучич месяц назад ездил в Москву. Он посетил парад российского диктатора Владимира Путина 9 мая. Из европейских лидеров, кроме Вучича, в Россию также ездил премьер Словакии Роберт Фицо.
РФ обвиняет Сербию в поставках оружия Украине
Российская внешняя разведка заявила, что оборонные предприятия Сербии якобы поставляют боеприпасы Украине, несмотря на нейтралитет Белграда. В списке РФ были ведущие компании сербского ВПК: Krusik, Yugoimport SDPR, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
По версии Москвы, оружие якобы попадает в Украину через схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и посредников - Чехию, Польшу, Болгарию и африканские страны.
На обвинения отреагировал президент Сербии Александар Вучич, заявив, что "некоторые вещи, которые были заявлены, не соответствуют действительности".
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