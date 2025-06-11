Президент Сербии не подписал декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа"

Президент Сербии Александар Вучич не подписал декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоялся сегодня, 11 июня, в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde , РТС и декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", опубликованную на сайте Офиса президента Украины.

Как сообщило издание Le Monde, лидеры стран Юго-Восточной Европы осудили вторжение России в Украину.

"Мы самым решительным образом осуждаем жестокую агрессивную войну, развязанную Россией против Украины", - говорится в декларации.

Страны подтвердили свою приверженность к оказанию всесторонней и длительной поддержки Украине и ее народу столько, сколько потребуется. А также призвали все страны воздержаться от предоставления любой материальной или иной помощи военным усилиям России.

Декларацию подписали новый президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Болгарии, Хорватии и Греции и представители других балканских стран.

Однако совместное заявление не было подписано сербским президентом.

Сам Вучич похвастался журналистам, что он единственный, кто не подписывал декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", и этим "не предал Россию".

"В отличие от них (других участников саммита - ред.), которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут", - сказал Вучич.

Он добавил, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.

"Я горжусь политикой Сербии, нашей независимостью, нашей автономией, и мы будем продолжать так делать", - подчеркнул сербский президент.

Главные пункты из совместного заявления по итогам саммита "Украина - Юго-Восточная Европа":