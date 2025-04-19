Кремль хочет сменить власть в Молдове, чтобы использовать ее против Украины, - Санду
Кремль стремится сменить власть в Молдове, чтобы подчинить ее своим интересам и использовать против Украины. Президент Мая Санду предупредила об угрозах втягивания Молдовы в войну.
Об этом заявила президент Республики Молдова Мая Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на jurnal.md.
Санду заявила, что Кремль на парламентских выборах в стране пытается заменить власть на тех, кого он сможет контролировать.
В своей речи в парламенте она подчеркнула, что такое вмешательство угрожает не только безопасности Молдовы, но и Украине, ведь в случае смены руководства Молдовы страна может стать плацдармом для России.
"У нас есть 1200-километровая граница, представьте себе, что за одну ночь эта граница с дружественной страной превратится в границу с государством, которое контролируется Москвой. Конечно, здесь есть риски для Украины, но в то же время риски для Молдовы также возрастают, потому что таким образом РФ может втянуть Молдову в войну", - отметила Санду.
Она подчеркнула, что такое положение создает серьезные риски как для Молдовы, так и для Украины. Санду подчеркнула важность того, чтобы Молдова оставалась на стороне свободы и безопасности, не позволяя Кремлю втянуть ее в конфликт.
Майя Санду добавила, что судебная система должна принять меры против организаторов подкупа избирателей, чтобы гарантировать демократичность процесса.
"У нас есть моральный долг оставаться на хорошей стороне вещей, оставаться дружественной страной", - подчеркнула президент Молдовы.
Напомним, что в Bloomberg заявляли, что украинские спецслужбы убеждены, что ключевая цель России - поссорить всех украинских политиков между собой, если выборы за президентское кресло состоятся.
По его данным, после первого удара Россия нанесет следующий, а именно - возобновит войну с тройной силой после смены власти.
Кроме того, румынские эксперты считают, что влияние Российской Федерации (РФ) на прошлогодние выборы президента не стоит переоценивать, поскольку на них повлияли преимущественно именно внутренние факторы.
Сегодня же Россия считается враждебным государством для Бухареста, в связи с чем вряд ли многие румыны поддались влиянию ее пропаганды.
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