Европа хочет сдержать гнев Трампа из-за Ормузского пролива: что решит саммит

Цель инициативы

По данным агентства, так называемая "Морская инициатива по свободе судоходства" будет иметь "строго оборонительный характер". Британский премьер Кир Стармер подчеркнул, что "немедленное и безусловное открытие пролива является глобальной ответственностью".

В то же время европейские лидеры дают понять, что не намерены помогать принудительному открытию пролива, как этого требует президент США Дональд Трамп. Реализация миссии начнется "как только позволят условия".

Реакция Трампа

Трамп ранее высмеивал НАТО, а также отдельно Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона за то, что они отказались помочь США противостоять Ирану.

Он призвал союзников "набраться отложенного мужества" и "просто пойти в пролив и взять его". Зато европейцы предпочитают подождать, пока США и Иран заключат долгосрочное соглашение о прекращении конфликта, который начался в конце февраля.

Сроки и сомнения

Трамп в четверг заявил, что перспективы сделки с Ираном "выглядят очень хорошо" и Тегеран готов пойти на ключевые уступки для продолжения перемирия.

Однако некоторые арабские и европейские лидеры считают такую оценку слишком оптимистичной: по их мнению, для достижения мирного соглашения понадобится около шести месяцев.

Коммерческие судоходные компании в течение недель выражают сомнения, что пролив можно будет сделать безопасным до полного разрешения конфликта.