В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака

Мерсье отметил, что в ЕС видели новости об обысках, которые проводились НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП).

"Наша позиция хорошо известна: любые расследования показывают, что антикоррупционные органы действуют и имеют разрешение на деятельность в Украине. Борьба с коррупцией была центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", - заявил он.

Представитель ЕС напомнил, что борьба с коррупцией "является ключевой" для возможности Украины вступить в ЕС. Это требует соответствующих усилий, чтобы гарантировать способность вести эту борьбу и соблюдать верховенство права.

"Комиссия будет продолжать внимательно следить за ситуацией", - добавил Мерсье.