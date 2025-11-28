В Єврокомісії зробили заяву про обшуки у Єрмака

Мерсьє зазначив, що в ЄС бачили новини про обшуки, які проводилися НАБУ та Спеціальною антикорупційною прокуратурою (САП).

"Наша позиція добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на діяльність в Україні. Боротьба з корупцією була центральним елементом нашого пакета розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання", - заявив він.

Речник ЄС нагадав, що боротьба з корупцією "є ключовою" для можливості України вступити до ЄС. Це вимагає відповідних зусиль, щоб гарантувати спроможність вести цю боротьбу та дотримуватися верховенства права.

"Комісія продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", - додав Мерсьє.