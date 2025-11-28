UA

Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В Єврокомісії зробили заяву про обшуки у Єрмака

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Офіс президента України)
Автор: Мілан Лєліч, Антон Корж

У Європейському союзі бачили новини про обшуки, які НАБУ та САП провели у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. ЄС буде "уважно стежити" за ситуацією.

Про це сказав речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає кореспондент РБК-Україна.

Мерсьє зазначив, що в ЄС бачили новини про обшуки, які проводилися НАБУ та Спеціальною антикорупційною прокуратурою (САП). 

"Наша позиція добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на діяльність в Україні. Боротьба з корупцією була центральним елементом нашого пакета розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання", - заявив він.

Речник ЄС нагадав, що боротьба з корупцією "є ключовою" для можливості України вступити до ЄС. Це вимагає відповідних зусиль, щоб гарантувати спроможність вести цю боротьбу та дотримуватися верховенства права.

"Комісія продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", - додав Мерсьє.

Нагадаємо, вранці 28 листопада стало відомо, що НАБУ та САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Пізніше проведення обшуків підтвердив сам керівник ОПУ.

Зокрема Єрмак повідомив, що слідчі дії відбувалися у нього вдома. За словами керівника Офісу, він повністю сприяє слідству, а адвокати взаємодіють із правоохоронцями.

Джерела РБК-Україна повідомили, що після обшуків НАБУ та САП нікому про підозру не повідомили. Безпосередньо самі обшуки у Єрмака можуть бути пов’язані з розслідуванням "Мідас" - масштабної справи про корупцію в енергетичному секторі України. Детальніше про обшуки, скандал та подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

