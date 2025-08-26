В Еврокомиссии отказались комментировать вето президента Польши на соцпомощь украинцам

"Еврокомиссия не комментирует законопроекты. В целом, согласно директиве о временной защите, государства-члены ЕС должны предоставлять лицам, которые им пользуются, необходимую помощь в области социального обеспечения, медицинского обслуживания и средств к существованию, если они сами не имеют достаточных ресурсов", - сказал Ламмерт.

Он отметил, что директива о временной защите не предусматривает определенную сумму или минимальный порог социальной помощи для украинских беженцев, а ее размер определяет каждое из государств-членов блока, которое их принимает.

В то же время представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Брюссель также предоставляет финансирование европейским странам для помощи украинцам.

"Мы предоставляем значительное финансирование. Недавно мы опубликовали решение о предоставлении еще 3 млрд евро для государств-членов, которые принимают украинских беженцев", - добавил он.