В Еврокомиссии отказались комментировать вето президента Польши на соцпомощь украинцам

В Европейской комиссии отказались комментировать вето президента Польши Кароля Навроцкого относительно закона о помощи украинским беженцам. Однако там отметили, что каждая страна ЕС, которая принимает у себя украинцев, сама определяет размер выплат.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Еврокомиссия не комментирует законопроекты. В целом, согласно директиве о временной защите, государства-члены ЕС должны предоставлять лицам, которые им пользуются, необходимую помощь в области социального обеспечения, медицинского обслуживания и средств к существованию, если они сами не имеют достаточных ресурсов", - сказал Ламмерт.
Он отметил, что директива о временной защите не предусматривает определенную сумму или минимальный порог социальной помощи для украинских беженцев, а ее размер определяет каждое из государств-членов блока, которое их принимает.
В то же время представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Брюссель также предоставляет финансирование европейским странам для помощи украинцам.
"Мы предоставляем значительное финансирование. Недавно мы опубликовали решение о предоставлении еще 3 млрд евро для государств-членов, которые принимают украинских беженцев", - добавил он.
Напомним, вчера, 25 августа, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.
По его словам, программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.
Сегодня новый законопроект президента Навроцкого подали в парламент Польши.
Министр цифровизации Кшиштоф Гавковский раскритиковал такое решение президента и заявил, что его следствием станет отключение предоставленных Польшей Украине Starlink и услуг по хранению данных в облаке.
В то же время глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий не прогнозирует отключение интернета Starlink в Украине, который финансирует польская сторона.
Подробнее о том, почему Польша ограничивает права украинцев, - читайте в материале РБК-Украина.