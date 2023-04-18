Еврокомиссия завтра обсудит "коридоры солидарности" со странами ЕС и Украиной
Коллегия Еврокомиссии провела обсуждение работы коридоров солидарности на границах нашей страны. Завтра состоится встреча с представителями пяти стран ЕС и самой Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова исполнительного вице-президента Европейской Комиссии Маргрет Вестайгер.
"Сегодня наши коллеги провели обсуждение вокруг "коридоров солидарности". Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис созовет завтра встречу с участием Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, а также Украины, чтобы обсудить текущие проблемы", - заявил он.
Отметим, что Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария призвали Еврокомиссию принять меры по ограничению импорта из Украины, поскольку большой поток зерна и продуктов питания привел к падению цен на соответствующую продукцию и нанес ущерб фермерским хозяйствам.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия через территорию страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.